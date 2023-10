Schüsse auf Polizisten in Jerusalem - Angreifer tot

Bei einer Konfrontation mit israelischen Siedlern und Soldaten in einem Ort südlich von Nablus starben am Donnerstag zugleich zwei Palästinenser, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Zudem hätten Soldaten in der Nähe von Ramallah eine Frau in ihrem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache erschossen. Außerdem starb den Angaben nach bei Zusammenstößen mit Soldaten westlich von Nablus ein 17-Jähriger. Ein 22 Jahre alter Mann sei am späten Donnerstagabend ebenfalls in dieser Gegend von Soldaten aus zunächst ungeklärter Ursache getötet worden. Zu diesen Vorfällen gab es von israelischer Seite zunächst keine Informationen. Damit sind seit Samstag bei mehreren Vorfällen mindestens 35 Palästinenser im Westjordanland getötet worden.