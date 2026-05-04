Schweden stoppt erneut Schiff: Kapitän festgenommen

Trelleborg (dpa) - Wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung haben schwedische Ermittler den Kapitän eines Schiffs festgenommen, das zur russischen Schattenflotte gehören soll. Den Tanker hatte die Küstenwache bereits am Sonntag in der Nähe von Trelleborg in Südschweden gestoppt. Das Schiff mit dem Namen «Jin Hui» stehe auf der Sanktionsliste der EU, der Ukraine und Großbritanniens und werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, schrieb der schwedische Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin bei X.

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Laut Küstenwache ist der Tanker 182 Meter lang, kam aus der Türkei und war unter syrischer Flagge unterwegs. Das Ziel? Unklar. Gegen den chinesischen Kapitän laufen auch Ermittlungen wegen des Verdachts auf mangelnde Seetüchtigkeit des Tankers. Er soll nun verhört werden. Das Schiff liegt derweil vor Trelleborg vor Anker.

Russland will mit Schattenflotte Sanktionen umgehen