Schifffahrt

Schweden stoppt erneut Schiff: Kapitän festgenommen

Immer wieder hält Schweden Schiffe auf, die zur russischen Schattenflotte gehören sollen. Im jüngsten Fall ist jetzt ein Kapitän festgenommen worden. Der Vorwurf: Urkundenfälschung.

Schon mehrfach in diesem Jahr hat Schweden verdächtige Schiffe gestoppt. Das Bild zeigt einen früheren Vorfall. (Archivbild) Foto: Johan Nilsson/TT News Agency via AP/dpa
Schon mehrfach in diesem Jahr hat Schweden verdächtige Schiffe gestoppt. Das Bild zeigt einen früheren Vorfall. (Archivbild)

Trelleborg (dpa) - Wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung haben schwedische Ermittler den Kapitän eines Schiffs festgenommen, das zur russischen Schattenflotte gehören soll. Den Tanker hatte die Küstenwache bereits am Sonntag in der Nähe von Trelleborg in Südschweden gestoppt. Das Schiff mit dem Namen «Jin Hui» stehe auf der Sanktionsliste der EU, der Ukraine und Großbritanniens und werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, schrieb der schwedische Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin bei X.

 

 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Laut Küstenwache ist der Tanker 182 Meter lang, kam aus der Türkei und war unter syrischer Flagge unterwegs. Das Ziel? Unklar. Gegen den chinesischen Kapitän laufen auch Ermittlungen wegen des Verdachts auf mangelnde Seetüchtigkeit des Tankers. Er soll nun verhört werden. Das Schiff liegt derweil vor Trelleborg vor Anker.

Russland will mit Schattenflotte Sanktionen umgehen

Schweden war zuletzt verstärkt gegen mutmaßliche Schiffe der russischen Schattenflotte vorgegangen. Nach eigenen Angaben hat die Küstenwache mit dem aktuellen Fall zum fünften Mal in Folge ein verdächtiges Schiff geentert. Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die von den westlichen Alliierten im Ukraine-Krieg verhängten Sanktionen zu umgehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohnen in Dänemark - Festnahmen auf verdächtigem Schiff
Drohnenalarm

Drohnen in Dänemark - Festnahmen auf verdächtigem Schiff

Wer steckt hinter den Drohnenvorfällen in Dänemark? Ein verdächtiger Tanker gerät ins Visier der Ermittler - in einem ganz anderen EU- und Nato-Land.

01.10.2025

Neues Schiff nach Kabelschäden in der Ostsee unter Verdacht
Russische Besatzung

Neues Schiff nach Kabelschäden in der Ostsee unter Verdacht

Wie konnte es zum Schaden am Unterseekabel zwischen Lettland und Schweden kommen? Es laufen Ermittlungen wegen möglicher Sabotage. Nun wird ein neues Schiff festgesetzt - im fernen Nordnorwegen.

31.01.2025

Neuer Sabotage-Verdacht in der Ostsee
Frachtschiff festgesetzt

Neuer Sabotage-Verdacht in der Ostsee

Erneut wird ein Unterseekabel in der Ostsee gekappt. Schweden nimmt Ermittlungen wegen möglicher Sabotage auf und setzt ein Schiff fest. Dessen Eigentümer in Bulgarien verweisen aber auf das Wetter.

27.01.2025

Bundesregierung gegen russische Schattenflotte aktiv
Havarierter Tanker

Bundesregierung gegen russische Schattenflotte aktiv

Der havarierte Tanker «Eventin» soll noch am Abend die Ostsee verlassen. Das Problem der russischen Schattenflotte, zu der der Tanker gehören soll, bleibt - und beschäftigt nicht nur Deutschland.

13.01.2025

Schweden beteiligt sich mit drei Schiffen an Nato-Einsatz
Kabelschäden in der Ostsee

Schweden beteiligt sich mit drei Schiffen an Nato-Einsatz

Nach den mysteriösen Schäden an Leitungen in der Ostsee sollen Nato-Kriegsschiffe die Region stärker überwachen. Unterdessen gibt es neue Spuren, die auf Sabotage hinweisen könnten.

12.01.2025