Ukraine-Krieg

Schwere Kämpfe im Donbass - russische Offensive abgewehrt?

In der Ostukraine toben heftige Gefechte: Kiew meldet hohe russische Verluste, Geländegewinne werden aber nicht bestätigt. Wie deuten Experten die aktuelle Lage an der Front?

Einige Militärbeobachter folgern aus Angaben zum Frontgeschehen, dass die Ukraine eine erste Frühjahrsoffensive der Russen habe abwehren können. Foto: Oleksandr Klymenko/ukrin/dpa
Einige Militärbeobachter folgern aus Angaben zum Frontgeschehen, dass die Ukraine eine erste Frühjahrsoffensive der Russen habe abwehren können.

Kiew (dpa) - Die Kämpfe an der Front im Osten der Ukraine haben sich nach Angaben des Kiewer Generalstabs in den vergangenen Tagen verstärkt. Dabei spricht das ukrainische Militär von hohen russischen Verlusten. Im Morgenbericht des Generalstabs für Samstag hieß es, dass binnen 24 Stunden 1.240 russische Soldaten verletzt oder tot ausgeschaltet worden seien. Es habe 161 einzelne Gefechte gegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Solche Militärstatistiken sind nicht unabhängig überprüfbar, die gemeldeten Zahlen lagen zuletzt aber deutlich höher als in den vergangenen Wochen. Demnach scheinen sich die russischen Angriffe seit Dienstag verstärkt zu haben, am Mittwoch war die Rede von 286 Gefechten und 1.710 ausgeschalteten russischen Soldaten. Die Zahlen für Donnerstag und Freitag lagen nur leicht niedriger. Schwerpunkt der Kämpfe soll einmal mehr die Stadt Pokrowsk im Industrierevier Donbass sein, ohne dass für die eine oder andere Seite Geländegewinne bekannt wurden. 

Ist das schon die russische Frühjahrs-Offensive?

Einige Militärbeobachter folgern aus den Daten, dass die Ukraine eine erste Frühjahrsoffensive der Russen habe abwehren können. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb vorsichtiger, dass die russische Armee mit verstärkten Erkundungsangriffen vermutlich ihre Frühjahrs-/Sommeroffensive vorbereite.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bleibt bei der Darstellung, dass seine Truppen an der mehr als 1.000 Kilometer langen Front auf dem Vormarsch seien. Militärnahe russische Blogger gestehen aber Probleme an Frontabschnitten wie Kupjansk im Norden und Huljaipole im Süden ein.

Die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Armee stützt sich vor allem auf den umfassenden Einsatz von Drohnen über der Kampfzone. Im Februar hat die Ukraine nach einigen Berechnungen erstmals seit 2023 wieder mehr Fläche zurückerobert als verloren. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat vor mehr als vier Jahren eine großangelegte Invasion in das Nachbarland befohlen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass
Krieg in der Ukraine

Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Es ist sicher nicht die große Offensive, aber in kleinen Gegenangriffen macht die Ukraine seit einigen Tagen Geländegewinne im Osten. Nadelstiche gegen die russische Militärmaschine, aber wirksam.

24.08.2025

US-Experten erwarten Abschwächung der Russen-Offensive
Krieg gegen die Ukraine

US-Experten erwarten Abschwächung der Russen-Offensive

Seit Monaten rücken russische Truppen in der Ostukraine unerbittlich vor. Doch sie zahlen dafür einen hohen Preis, der sich bald auswirken könnte.

04.10.2024

Erneut schwere Kämpfe um Pokrowsk in der Ostukraine
Krieg in der Ukraine

Erneut schwere Kämpfe um Pokrowsk in der Ostukraine

Die russische Armee versucht weiterhin, bei Pokrowsk in der Ostukraine voranzukommen.

08.09.2024

Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine dauern an
Krieg in der Ukraine

Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine dauern an

Die russischen Militärs setzen die pausenlosen Angriffe im Osten der Ukraine fort. Russland will die vollständige Kontrolle über die Umgebung des Donbass gewinnen.

23.08.2024

Russischer Angriffskrieg

Russische Offensive gegen ukrainische Frontstadt Awdijiwka

Russlands Militär greift massiv die umkämpfte Stadt Awdijiwka in der Region Donezk an.

11.10.2023