Secret Service: Person nahe Weißem Haus angeschossen

Washington (dpa) - Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit. Der Vorfall habe sich südlich des Weißen Hauses ereignet. «Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind», hieß es weiter.