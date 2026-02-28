Krieg in der Ukraine

Selenskyj: Bin im Krieg nicht der beste Vater

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert bereits seit über vier Jahren an. Das hat auch Auswirkungen auf das Familienleben des Präsidenten, sagt dieser in einem Interview.

Laut Selenskyj wirkt sich der Krieg in der Ukraine auch auf sein Familienleben aus. Foto: Sven Hoppe/dpa
Laut Selenskyj wirkt sich der Krieg in der Ukraine auch auf sein Familienleben aus.

Kiew/London (dpa) - Mehr als vier Jahre Krieg in der Ukraine haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch Auswirkungen auf dessen Familienleben. «Während des Krieges bin ich nicht der beste Vater», sagte Selenskyj in einem Interview des britischen Senders Sky News. Er habe nicht allzu viel Zeit für seine Kinder. «Ich bin der Präsident der Ukraine, ich vergleiche meine Arbeit nicht», sagte Selenskyj demnach weiter. Er habe seine Pflicht gewählt. «Meine Wahl ist die Ukraine. Deshalb habe ich gesagt, ich bin während des Krieges kein guter Vater.»

