Selenskyj empfängt neue Minister aus London und Den Haag

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere Minister der neuen britischen und niederländischen Regierung in der Hafenstadt Odessa empfangen. «Ich habe sie über Lage auf dem Schlachtfeld informiert», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er kündigte eine «weitere Stärkung» der ukrainischen Marine mit Unterstützung der beiden Staaten an.