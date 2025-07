Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Kiew will bis zu 1.000 Abfangdrohnen pro Tag bauen

Die Nächte in der Ukraine sind unruhig. Häufig werden die Menschen durch Luftalarm aus dem Schlaf gerissen. Einschläge in den Städten kosten Zivilisten leben. Präsident Selenskyj will gegensteuern.