Krieg in der Ukraine

Selenskyj: Ukraine braucht mindestens 25 Patriot-Systeme

Regelmäßig greift das russische Militär Ziele in der Ukraine mit Raketen an. Zur Abwehr hofft Kiew vor allem auf US-amerikanische Patriot-Systeme. Präsident Selenskyj wird in seiner Forderung konkret.