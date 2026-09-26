Ukraine-Krieg

Selenskyj: Tote und Verletzte durch russische Angriffe

Nach Angriffen auf Saporischschja und andere Städte mahnt Selenskyj: «Russland eskaliert jeden Tag.» Er bestätigt auch ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ziele.

Zwei Menschen starben bei einem russischen Angriff auf Saporischschja. Foto: Kateryna Klochko/AP/dpa
Zwei Menschen starben bei einem russischen Angriff auf Saporischschja.

Kiew (dpa) - Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Er berichtete auch von Angriffen auf Kiew sowie die Gebiete Odessa, Sumy, Charkiw, Poltawa, Mykolajiw und Winnyzja. 

«Es ist wichtig, dass unsere Partner nicht vergessen: Russland eskaliert jeden Tag», erklärte er. Deshalb seien härtere Sanktionen der USA und der EU nötig. Selenskyj bestätigte ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow. 

Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew 7 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in St. Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Luftkrieg eskaliert – Kiew und Moskau beklagen zivile Opfer
Ukraine-Krieg

Luftkrieg eskaliert – Kiew und Moskau beklagen zivile Opfer

Im Osten der Ukraine sterben bei einem russischen Raketenschlag viele Menschen. Opfer gibt es auch bei Drohnenangriffen Kiews. Experten sprechen von einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten.

18.08.2026

Russland startet erneut Luftangriffe auf ukrainische Städte
Ukraine-Krieg

Russland startet erneut Luftangriffe auf ukrainische Städte

Der Ukraine mangelt es an Munition für ihre Raketenabwehr. Russland will das ausnutzen - und greift erneut ukrainische Städte an.

11.08.2026

Massive russische Luftangriffe auf Kiew - Tote und Verletzte
Ukraine-Krieg

Massive russische Luftangriffe auf Kiew - Tote und Verletzte

Russlands Armee überzieht die Ukraine mit massiven Angriffen aus der Luft und setzt dabei auch ballistische Raketen ein. In Kiew und anderen Städten werden immer mehr Opfer aus den Trümmern geborgen.

02.06.2026

Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Schiff in Rostow
Ukraine-Krieg

Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Schiff in Rostow

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf den Hafen der russischen Stadt Rostow werden mehrere Opfer gemeldet. Unterdessen beschießt auch Russland die Ukraine in der Nacht.

18.12.2025

Lage im Überblick

Russische Luftangriffe: Ukraine fordert mehr Unterstützung

Im Bombenhagel der russischen Luftwaffe braucht die Ukraine die Hilfe des Westens mehr denn je. Präsident Selenskyj bringt die Forderungen an die Partner seines Landes auf den Punkt.

01.07.2024