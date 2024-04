Senegal: Umstrittener Oppositionsführer zum Premier ernannt

Dakar (dpa) - Senegals neu gewählter Präsident Bassirou Diomaye Faye hat den umstrittenen Oppositionsführer Ousmane Sonko zum Premierminister ernannt. Faye verkündete die Ernennung seines engen Vertrauten, der vor allem bei der jungen Bevölkerung beliebt ist, in der Nacht. Nur wenige Stunden zuvor hatte Faye seinen Amtseid geleistet.

Im Senegal wird ein Präsidentschaftskandidat zu zwei Jahren Haft verurteilt. Proteste gegen das Urteil schlagen in Gewalt um. Mindestens 15 Menschen sterben.

Das Bild der Vorzeigedemokratie bekam zuletzt deutliche Risse - doch bei der Wahl zeigt sich das Gegenteil. Am Tag nach einer friedlichen Abstimmung steht ein überraschendes Ergebnis.

Präsident Faye: «Aus dem Gefängnis in den Palast»

Faye befand sich selbst elf Monate in Untersuchungshaft wegen eines Facebook-Beitrags, in dem er die Justiz kritisiert hatte. Die Urteile führten wie schon eine Festnahme Sonkos 2021 zu Demonstrationen und schweren Krawallen in dem Land, das eigentlich als eine der stabilsten Demokratien Afrikas gilt. Sonko sowie Faye waren beide erst zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl aus dem Gefängnis entlassen worden.