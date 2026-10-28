Terrorverdacht

Serbien: Anschlag auf Polizisten vor israelischer Botschaft

Erneut wird ein Wachbeamter vor der israelischen Botschaft in Belgrad angegriffen. Der Vorfall weckt Erinnerungen - welche Sicherheitsmaßnahmen Serbien jetzt ergreift.

Ein junger Serbe griff mit Messern einen Polizisten vor der israelischen Botschaft in Serbien an, der ihn schließlich erschoss. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa
Ein junger Serbe griff mit Messern einen Polizisten vor der israelischen Botschaft in Serbien an, der ihn schließlich erschoss.

Belgrad (dpa) - Ein mutmaßlich minderjähriger Serbe hat einen Polizisten vor der israelischen Botschaft in Belgrad mit zwei Messern angegriffen und dabei verletzt. Der Beamte, der das Botschaftsgebäude bewachte, habe den Angreifer mit seiner Dienstwaffe aus Notwehr erschossen, sagte Innenminister Ivica Dacic im staatlichen Fernsehen RTS.

Der Angreifer habe «Allahu akbar!» (arabisch für «Gott ist groß») gerufen. Den Angriff, der sich kurz nach Mitternacht ereignete, bezeichnete Dacic als Terrorakt. Er habe die höchste Terrorwarnstufe für das Land ausgerufen, fügte er hinzu. Der Angreifer habe aus der westserbischen Stadt Sabac gestammt und sei den Behörden als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bekannt gewesen. Der Vorfall werde weiter untersucht.

Israels Außenministerium bestätigte den Vorfall und sprach von einem versuchten Terrorangriff. Mitarbeiter der Botschaft seien nicht verletzt worden, die diplomatische Vertretung sei in der Nacht geschlossen gewesen.

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Im Juni 2024 hatte ein zum Islam konvertierter Serbe mit einer Armbrust auf einen serbischen Wachbeamten vor der israelischen Botschaft in Belgrad geschossen. Der Polizist, der von dem Pfeil am Hals getroffen wurde, erwiderte den Angriff mit seiner Schusswaffe und verletzte damit den Attentäter tödlich. Der Wachbeamte wurde bei dem Angriff verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden.

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