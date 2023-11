Shutdown in den USA abgewendet

Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden hat das im Kongress ausgehandelte Gesetz für einen Übergangshaushalt unterzeichnet und so den drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte vorerst abgewendet. Das teilte das Weiße Haus mit. Das Parlament hat somit Zeit bis Anfang nächsten Jahres, um über einen Etat zu beraten - die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe.

Am Dienstag hatte zunächst das Repräsentantenhaus für den Übergangshaushalt gestimmt. Der neu gewählte Mehrheitsführer der Republikaner, Mike Johnson, hatte den Gesetzentwurf eingebracht. Am Mittwoch folgte dann die Zustimmung im Senat. Ohne Einigung hätten unter anderem Mitarbeiter in Teilen der öffentlichen Verwaltung von Samstag an keine Gehälter mehr bekommen.