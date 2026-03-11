Iran-Krieg

So funktionieren Seeminen

Seeminen werden in Kriegen gegen Schiffe und U-Boote eingesetzt. Doch selbst Jahrzehnte nach ihrer Ausbringung stellen sie noch eine Gefahr dar.

Zuletzt gab es Berichte über angeblich vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa
Zuletzt gab es Berichte über angeblich vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen.

Washington/Teheran (dpa) - Berichte über angeblich vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen haben die Sorge um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung befeuert. Seeminen kommen zum Einsatz, um Seegebiete oder Schifffahrtsrouten zu sperren, Häfen zu blockieren oder gegnerische Schiffe zu beschädigen. Sie gelten als schwer zu entdecken und zu beseitigen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie funktionieren Seeminen?

Seeminen sind mit Sprengstoff gefüllte Körper unter Wasser, die bei Kontakt oder bei Annäherung eines Schiffes explodieren. Manche Modelle detonieren bei direkter Berührung, andere registrieren anhand von Magnetfeld, Fahrtgeräusch oder Veränderung des Wasserdrucks, dass sich ein Schiff nähert. Es gibt Seeminen, die am Boden verankert werden und in einer bestimmten Tiefe unter der Meeresoberfläche schweben. Manche liegen direkt auf dem Meeresboden, andere können ferngesteuert werden. Minen, die frei und unkontrollierbar treiben, sind völkerrechtlich verboten. Ins Meer gebracht werden sie von Flugzeugen, U-Booten oder Schiffen.

Sind Seeminen auch noch nach Jahrzehnten gefährlich?

Ja. In Kriegen werden nicht immer alle Minen für eine spätere Räumung dokumentiert. Teilweise bleiben sie über Jahrzehnte unentdeckt. Nach Bundeswehr-Angaben liegen allein in der Ostsee noch geschätzt bis zu 100.000 Seeminen aus den Weltkriegen am Meeresgrund. Zum Teil sind sie noch immer explosionsfähig und gefährden dadurch etwa den Bau von Offshore-Windparks. Durch Rost können zudem Giftstoffe freigesetzt werden, die langfristig über die Nahrungskette sogar auf die Teller gelangen.

Werden Seeminen zur unkontrollierten Gefahr?

Das kann vorkommen, wenn sie sich aus ihren Verankerungen lösen und durch Strömungen und Stürme abdriften. Ein Beispiel: Im Frühjahr 2022 wurden mehrfach vor der türkischen Küste treibende Seeminen entdeckt. Der Schiffsverkehr etwa am Bosporus wurde teils ausgesetzt. Beobachter vermuteten einen Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Im Schwarzen Meer liegen unzählige Seeminen.

Wie werden Seeminen unschädlich gemacht?

Diese Aufgabe können Minensuchboote erledigen oder auch Unterwasserdrohnen. Diese autonomen Gefährte identifizieren Minen unter Wasser, die dann von der Marine zerstört werden - etwa mittels Bekämpfungsdrohnen. Teils müssen auch Taucher die gefährliche Arbeit der Minenbeseitigung übernehmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

vor 30 Minuten

Trump lässt Atom-U-Boote verlegen: «näher an Russland»
Die Lage im Überblick

Trump lässt Atom-U-Boote verlegen: «näher an Russland»

Nach tagelangem Streit mit Ex-Kremlchef Medwedew verkündet US-Präsident Trump, er lasse Atom-U-Boote Richtung Russland verlegen. Moskau lässt er wissen: «Wir sind absolut vorbereitet».

02.08.2025

Technologie

Drohnen-Jagd im Ukrainekrieg: Kniffliges Katz-und-Maus-Spiel

Es ist ein oft tödliches Sirren in der Luft. Drohnen sind eine ständige Gefahr im Ukrainekrieg. Sie werden laut Experten weit öfter eingesetzt als medial bekannt. Die Abwehr ist knifflig.

26.09.2023

Krieg gegen die Ukraine

Explosion an Schiff im Schwarzen Meer

Nahe der ukrainischen Grenze ist es an einem Frachtschiff zu einer Explosion gekommen. Die Besatzung blieb unverletzt - und äußert den Verdacht, es könnte sich um eine Seemine gehandelt haben.

20.09.2023

Ukraine-Krieg

Baerbock ruft Russland zum Verzicht auf Minen auf

International sind Landminen geächtet - Russland setzt die oft nur handtellergroßen Waffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Die Opfer sind meist Zivilisten.

04.04.2023