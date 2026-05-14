Regierungskrise in London

Starmers Ex-Vize Rayner bringt sich ins Spiel um Nachfolge

Der britische Premier Keir Starmer muss weiter um sein Amt zittern. Ex-Vizepremier Rayner will ihren Hut in den Ring werfen.

Einst demonstrierten der britische Premier Keir Starmer (links) und Angela Rayner (rechts) demonstrativ Geschlossenheit. Foto: Chris Jackson/Getty Pool/AP/dpa
Einst demonstrierten der britische Premier Keir Starmer (links) und Angela Rayner (rechts) demonstrativ Geschlossenheit.

London (dpa) - Die frühere britische Vizeregierungschefin Angela Rayner hat sich als mögliche Nachfolgerin von Premier Keir Starmer ins Spiel gebracht. 

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Inmitten Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt von Gesundheitsminister Wes Streeting und einen Misstrauensantrag gegen Starmer in der Fraktion, deutete Rayner an, sie könnte ihren Hut für Starmers Posten in den Ring werfen.

Steuervorwürfe gegen Rayner ausgeräumt

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Sie werde ihren Teil beitragen, betonte die Labour-Politikerin in einem Interview mit dem «Guardian», auf die Frage, ob sie als Gegenkandidatin zu Starmer und weiteren Herausforderern antreten werde. Sie betonte jedoch, dass sie nicht die Absicht habe, die Abstimmung selbst herbeizuführen. 

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Rayner war im vergangenen September von ihrem Posten als Vizeregierungschefin und Ministerin für Wohnungsbau zurückgetreten, nachdem herausgekommen war, dass sie zu wenig Grunderwerbsteuer bezahlt hatte. Inzwischen sei die Differenz beglichen und sie von dem Verdacht der Steuerhinterziehung entlastet, berichtete der «Guardian». 

Starmer wies Rücktrittsforderungen zurück

Der politisch angeschlagene Premier und Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei Keir Starmer steht seit dem Wahldebakel für seine Partei in der vergangenen Woche massiv unter Druck. Labour hatte bei den Kommunalwahlen in England und Regionalwahlen in Wales und Schottland desaströse Ergebnisse eingefahren. Profitieren konnten davon vor allem die Rechtspopulisten der Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, die auch in landesweiten Umfragen führen. 

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Spekulationen zufolge will Gesundheitsminister Wes Streeting den Premierminister herausfordern. (Archivfoto) Foto: James Manning/PA Wire/dpa
Spekulationen zufolge will Gesundheitsminister Wes Streeting den Premierminister herausfordern. (Archivfoto)

Rücktrittsforderungen wies Starmer bislang zurück. In seiner Fraktion brodelt es jedoch. Medienberichten zufolge soll die für einen Misstrauensantrag erforderliche Zahl von Abgeordneten erreicht sein. Gesundheitsminister Wes Streeting gehört dem rechten Flügel der Partei an. Angela Rayner hingegen gilt als dem linken Lager zugehörig.

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