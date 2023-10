Steinmeier in Tansania: Koloniale Vergangenheit aufarbeiten

«Wir sind bereit, offizielle Verhandlungen zu beginnen, um zu sehen, wie wir mit dem kolonialen Erbe in unserem Land umgehen können», sagte die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan in Daressalam nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Tansania gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zur Kolonie Deutsch-Ostafrika. Die Kolonialherrschaft war von Unterdrückung, Ausbeutung und Gräueltaten geprägt. Im so genannten Maji-Maji-Krieg wurden zwischen 1905 und 1907 nach tansanischen Schätzungen bis zu 300.000 Menschen getötet. Viele Schädel und Gebeine liegen noch heute in deutschen Museen. Es gebe Familien, die auf die Gebeine ihrer geliebten Vorfahren warteten, sagte Hassan. Als erster deutscher Staatsvertreter wird Steinmeier an diesem Mittwoch solche Angehörige treffen.