Trumps Krach mit Medien

Streit geht weiter: CNN darf Trump nicht auf Reise begleiten

Der Streit von Donald Trump mit drei US-Medien schien nach der Entscheidung eines Richters. Doch nun darf CNN die Reise des Präsidenten in den Bundesstaat Tennessee nicht begleiten.

Andere Medien solidarisierten sich mit den geschassten Journalisten. Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Andere Medien solidarisierten sich mit den geschassten Journalisten.

Washington (dpa) - Donald Trump facht seinen Streit mit den US-Medien neu an: Der Sender CNN darf die Reise des Präsidenten in den Bundesstaat Tennessee nicht als Vertreter des sogenannten TV-Pools filmen. In diesem Pool wechseln sich fünf große amerikanische Fernsehsender seit Jahrzehnten bei der täglichen Berichterstattung über den US-Präsidenten ab. Die Pool-Vertreter reisen meist mit dem Präsidenten und haben in der Regel direkten Zugang zu seinen Auftritten. 

Trump wagt damit nicht nur eine Machtprobe mit den Medien, deren Berichterstattung ihm nicht genehm ist, sondern auch mit einem US-Richter. Dieser hatte per einstweiliger Verfügung angeordnet, dass CNN und dem Sender MS NOW sowie Journalisten der Website «Politico» zunächst wieder erlaubt werden muss, aus dem Weißen Haus zu berichten. 

Trump hatte ihnen am Freitag vergangener Woche unter Verweis auf ihre Berichterstattung den Zugang versperren lassen. Nach der Entscheidung des Richters wurde der Zugang der drei Medien zum Weißen Haus wiederhergestellt. Kritiker sahen Trumps Vorgehen als Angriff auf die Pressefreiheit und als Einschüchterungsversuch an. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Von Reise ausgeladen

Heute wäre CNN an der Reihe gewesen, die TV-Berichterstattung über Trumps Reise nach Tennessee zu übernehmen. Das wurde jedoch ohne Angaben von Gründen gestrichen, wie CNN berichtete. Die anderen Sender nutzen normalerweise die Aufnahmen der jeweiligen Pool-Kameras. Für Samstag wird nun der Online-Sender Lindell TV des Trump-freundlichen Kissen-Unternehmers Mike Lindell als Vertretung des Pools aufgeführt.

Da sich die vier anderen Sender aus Solidarität mit CNN diese Woche zeitweise weigerten, Trumps Termine zu filmen, gab es weniger Videobilder als üblich - unter anderem vom Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. 

Wörtlich genommen hatte der Richter nur angeordnet, die Zugangspässe der drei Medien für das Weiße Haus wiederherzustellen, sagte der Rechtsexperte Eli Honig bei CNN. Man könne aber argumentieren, dass die Ausladung von CNN von der Reise als Berichterstatter des TV-Pools «den Geist» der richterlichen Anordnung verletze, gab er zu bedenken. Er gehe davon aus, dass sich CNN-Anwälte erneut an das Gericht wenden dürften.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert
Pressefreiheit in den USA

Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert

Der US-Präsident stellt den weltbekannten Sender CNN und andere Medien als Müll dar, vergleicht sie mit Krebs - und verbannt sie aus seiner Regierungszentrale. Stattdessen gibt es jetzt «Trump TV».

22.09.2026

Richter: Presseregeln des Pentagons sind verfassungswidrig
Pressefreiheit in den USA

Richter: Presseregeln des Pentagons sind verfassungswidrig

Das US-Verteidigungsministerium hat weite Teile seines Pressekorps durch regierungsfreundliche Medien ersetzt - zur Freude Donald Trumps. Eine Zeitung klagte gegen die verschärften Regeln. Mit Erfolg.

21.03.2026

Trump will erstmals als Präsident zu Medien-Dinner kommen
Washingtons Hauptstadtpresse

Trump will erstmals als Präsident zu Medien-Dinner kommen

Mit der Presse hat es der US-Präsident bekanntlich nicht so. Mehrmals schlug er die Einladung zu einer bedeutenden Journalisten-Veranstaltung aus. Nun hat er seine Meinung geändert.

03.03.2026

Trump sieht in negativer Berichterstattung über ihn «Betrug»
US-Präsident gegen die Medien

Trump sieht in negativer Berichterstattung über ihn «Betrug»

US-Präsident Trump ist sich sicher: Wenn die Medien zu viel Negatives über eine Person berichten, hat das nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Wie viel zu viel ist, erklärt er gleich mit.

20.09.2025

Trump: Kritische Berichterstattung großer US-Medien illegal
Auftritt im Justizministerium

Trump: Kritische Berichterstattung großer US-Medien illegal

Donald Trump hält eine ebenso seltene wie ungewöhnliche Rede im Justizministerium. Er beschimpft Juristen, verunglimpft die freie Presse und droht seinen Gegnern. Wie weit wird der Republikaner gehen?

15.03.2025