Suche nach Vorsitzendem: US-Parlament im Wartestand

Jordan hatte bei dem Votum gestern 200 Stimmen aus seiner Fraktion geholt, 20 Parteikollegen verweigerten ihm die Gefolgschaft. Die Demokraten wiederum stimmten geschlossen gegen Jordan. Der 59-Jährige verfehlte so deutlich die nötige Mehrheit von 217 Stimmen. Die Republikaner haben im Repräsentantenhaus nur eine dünne Mehrheit. Die Fraktion stellt derzeit 221 Sitze in der Parlamentskammer, die Demokraten haben 212 Sitze. Die republikanische Fraktion zog sich nach dem Votum gestern zu internen Beratungen zurück, und Jordan suchte einmal mehr das Gespräch mit einigen seiner Gegner.

Vor nicht allzu langer Zeit schien es noch als undenkbar, dass ein Hardliner wie Jordan überhaupt für den mächtigen Posten an der Spitze der Parlamentskammer infrage kommen könnte. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Jordans Aufstieg von einem rechten Rebellen am äußersten Rand seiner Partei bis zu einem potenziellen Frontmann der Kongresskammer zeigt, wie weit die republikanische Fraktion nach rechts gerückt ist und welchen Einfluss Trump und dessen Gleichgesinnte auf die Partei haben.