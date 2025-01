Seoul (dpa) - Der suspendierte südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol muss in Haft bleiben. Das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul erließ einen Haftbefehl - damit können die Ermittler Yoon nun bis zu 20 Tage in Haft behalten, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.