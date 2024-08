Terroranschlag am Strand von Mogadischu: Bislang 14 Tote

Mogadischu (dpa) - Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es mindestens 14 Tote. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch höher sei. Auch nach Mitternacht (Ortszeit) kämpften Sicherheitskräfte noch gegen die Angreifer.

In sozialen Medien verbreiteten sich Schreckensbilder: Menschen fliehen in Panik vom Strand, andere liegen blutend und schreiend im Sand, wie Bilder und Videos von Augenzeugen zeigen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Rettungsteams konnten nicht zu den Verletzten vordringen, da weiterhin geschossen wurde.

Der Angriff dauere noch an, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei derzeit unübersichtlich. Außer Schüssen seien auch Explosionen zu hören. Auch ein Strandhotel sei Ziel des Angriffs.

Der Lido Beach ist gerade am Wochenende ein beliebtes Ziel der Einwohner von Mogadischu. Den Schüssen ging nach Polizeiangaben eine Explosion durch einen Selbstmordattentäter voraus.

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte in ihrem Rundfunksender den Anschlag für sich. Die Islamisten kontrollieren Gebiete in Teilen Somalias, waren in den vergangenen Jahren aber aus der Hauptstadt zurückgedrängt worden.