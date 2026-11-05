Zwischenwahlen in den USA

Tödliche ICE-Einsätze: US-Wähler setzen Zeichen in Minnesota

Renee Good und Alex Pretti wurden bei Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Am Wahltag kehrten viele Menschen an Gedenkorte für sie zurück.

Im Minneapolis haben Wähler am Tag der Midterms Aufkleber mit der Aufschrift «I voted» («ich habe gewählt») an den Gedenkstätten für Renee Good und Alex Pretti angebracht. Foto: Abbie Parr/AP/dpa
Im Minneapolis haben Wähler am Tag der Midterms Aufkleber mit der Aufschrift «I voted» («ich habe gewählt») an den Gedenkstätten für Renee Good und Alex Pretti angebracht.

Minneapolis (dpa) - Zahlreiche Menschen im US-Bundesstaat Minnesota haben Berichten zufolge am Tag der Kongresswahlen Aufkleber mit der Aufschrift «I voted» («ich habe gewählt») an den Gedenkstätten für Renee Good und Alex Pretti angebracht. US-Medien veröffentlichten Fotos der bunt beklebten Erinnerungsorte für die beiden US-Bürger, die im Januar in Minneapolis bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden waren.

«Wir können nicht ändern, was geschehen ist, aber wir werden weiterkämpfen», sagte eine Frau an der Gedenkstätte von Pretti dem Lokalsender Kare 11. Sie habe den Sticker hinterlassen, «weil Alex nicht wählen durfte», sagte die Frau unter Tränen, «und weil es wirklich wichtig ist, dass wir unseren Stimmen Gehör verschaffen können». 

An einem Denkmal für die getötete Good sagte eine Frau dem Sender: «Ich möchte glauben, dass ihr Leben nicht umsonst war, dass sie zumindest zu einem Ankerpunkt geworden ist, der die Menschen mobilisiert und uns dazu bewegt hat, wählen zu gehen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gouverneur Walz: «Wir haben nicht vergessen»

Er habe bei den Gedenkstätten für Good und Pretti Halt gemacht, schrieb auch Minnesotas demokratischer Gouverneur Tim Walz auf der Plattform X. Er sei beeindruckt gewesen, wie viele Menschen dort ihre Anteilnahme bekundet und einen Sticker hinterlassen hätten. «Wir haben nicht vergessen», schrieb Walz. Die Verantwortlichen würden bald zur Rechenschaft gezogen.

Fälle lösten landesweiten Aufschrei aus

Zur Umsetzung der rigorosen Abschiebepolitik hatte das Heimatschutzministerium der Trump-Regierung vergangenen Dezember Tausende teils bewaffnete und vermummte Einsatzkräfte in den Bundesstaat Minnesota entsandt. Anfang Januar wurde die 37-jährige Good bei einem ICE-Einsatz erschossen. Die Regierung bezeichnete das Handeln des Beamten als Notwehr - die nach dem Vorfall öffentlich gewordenen Videoaufnahmen erwecken allerdings einen anderen Eindruck. 

Am 24. Januar 2026 wurde der 37-jährige Pretti bei einem weiteren Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis getötet. Die US-Regierung stellte die Schüsse als Selbstverteidigung dar, obwohl von ihm nach Videoaufnahmen zu urteilen augenscheinlich keine akute Bedrohung für die Einsatzkräfte ausging. Die Taten sorgten für einen landesweiten Aufschrei und erhebliche Kritik am Vorgehen der US-Regierung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Springsteen-Protestlied zu ICE – Auch Rapper Ice-T reagiert
Song gegen ICE-Einsätze in USA

Springsteen-Protestlied zu ICE – Auch Rapper Ice-T reagiert

Mit einem Protestlied reagiert die Rocklegende auf die Einsätze von «König Trumps Privatarmee». Er erinnert an die Opfer - und fordert zum Widerstand auf. Rapper Ice-T meldet sich auch zu Wort.

29.01.2026

«Streets of Minneapolis»: Springsteen schreibt Protestlied
Song gegen ICE-Einsätze in USA

«Streets of Minneapolis»: Springsteen schreibt Protestlied

Mit einem Protestlied reagiert Rocklegende Bruce Springsteen auf die martialischen Einsätze von «König Trumps Privatarmee» in Minneapolis. Er erinnert an die Opfer - und fordert zum Widerstand auf.

29.01.2026

Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an
Nach tödlichen Schüssen

Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an

Der öffentliche Druck auf die US-Regierung ist nach den Todesschüssen von Minneapolis nochmals gestiegen. Jetzt schlägt der Präsident plötzlich mildere Töne an. Dafür gibt es Gründe.

27.01.2026

Minneapolis: Nach Todesschüssen breitet sich Protest aus
Abschiebepolitik

Minneapolis: Nach Todesschüssen breitet sich Protest aus

Schon wieder stirbt in Minneapolis ein US-Bürger nach Schüssen von Bundesbeamten. Demokraten wollen im US-Parlament Druck aufbauen - und drohen mit einer Blockade.

26.01.2026

Minnesota und Illinois ziehen gegen ICE vor Gericht
Nach tödlichen Schüssen

Minnesota und Illinois ziehen gegen ICE vor Gericht

Die tödlichen Schüsse eines Beamten der Einwanderungsbehörde auf eine Frau in Minnesota wühlen die USA auf. Minnesota wehrt sich nun gegen die Einsätze auf seinem Boden – und ist dabei nicht allein.

13.01.2026