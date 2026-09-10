Ukraine-Krieg

Tote nach russischem Drohnenangriff auf Pawlohrad

Russische Drohnenangriffe sind für viele Menschen in der Ukraine auch Dutzende Kilometer hinter der Frontlinie mittlerweile Alltag. Nach einer neuen Attacke auf die Stadt Pawlohrad gibt es Opfer.

Der russische Angriff traf unter anderem einen Supermarkt. Foto: ---/ukrainische Staatsanwaltschaft/dpa
Der russische Angriff traf unter anderem einen Supermarkt.

Pawlohrad (dpa) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der südostukrainischen Stadt Pawlohrad mindestens vier Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend auf der Plattform X mit. Die Opfer hätten sich lediglich in der Nähe von Einkaufszentren aufgehalten. 

Laut Staatsanwaltschaft der Region Dnipropetrowsk wurden bei der Attacke zudem mehrere Geschäfte und Autos beschädigt. Die Behörde ermittelt wegen eines möglichen Kriegsverbrechens. Pawlohrad ist rund 80 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Durch russische Angriffe, die Wohngebäude trafen, wurden zudem in Kramatorsk Dutzende weitere Menschen verletzt, wie Selenskyj weiter schrieb. Auch andere Städte wie Kiew und Dnipro sowie Gemeinden in den Regionen Dnipro, Donezk, Sumy, Tschernihiw und Charkiw seien attackiert worden. 

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«Wir arbeiten mit höchster Intensität mit unseren Partnern zusammen, um die Ukrainer vor diesem russischen Terror schützen zu können», teilte Selenskyj weiter mit. Es würden Entscheidungen über weitere Unterstützungspakete für die Ukraine getroffen, darunter Rüstungshilfe und Unterstützung speziell zum Schutz des ukrainischen Luftraums. Weitere Hilfspakete würden vorbereitet. 

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion.

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