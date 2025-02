Tote und verletzte Zivilisten bei russischen Angriffen

Lyman/Myrnohrad (dpa) - Infolge russischer Drohnen- und Artillerieangriffe sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens drei Zivilisten getötet worden. Zwei Männer wurden bei einem russischen Drohnenangriff in der Stadt Lyman getötet, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets bei Telegram mit. In der Stadt Myrnohrad sei zudem eine Frau durch Artilleriebeschuss getötet worden. Zwei weitere Zivilisten seien durch russischen Beschuss in Kostjantyniwka und dem Dorf Stawky verletzt worden. Alle Ortschaften befinden sich nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt.