Nahost

Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Israel

An mehreren Orten nordöstlich von Tel Aviv fallen Schüsse. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Ein mutmaßlicher Täter wird erschossen.

An mehreren Orten nordöstlich von Tel Aviv fallen Schüsse. Ein Krankenwagen steht am Einsatzort. Foto: Magen David Adom/dpa
An mehreren Orten nordöstlich von Tel Aviv fallen Schüsse. Ein Krankenwagen steht am Einsatzort.

Tel Aviv (dpa) - Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handele es sich um einen Terroranschlag. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei dabei erschossen worden. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, es handele sich um einen arabischen Staatsbürger Israels. Die Polizei jage noch einem mutmaßlichen zweiten Täter hinterher. 

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz. 

In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland. 

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Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

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