Vatikan

Trump-Attacke auf Papst belastet Rubio-Besuch im Vatikan

Neue Vorwürfe von US-Präsident Trump gegen den Papst überschatten die Reise von US-Außenminister Rubio nach Rom. Das Treffen im Vatikan steht damit unter besonderem Druck.

Der Pontifex gefährde «viele Katholiken und viele Menschen», sagte Trump in einem Interview. Foto: Matt Rourke/AP/dpa
Der Pontifex gefährde «viele Katholiken und viele Menschen», sagte Trump in einem Interview.

Washington/Rom (dpa) - Kurz vor dem geplanten Vatikan-Besuch von US-Außenminister Marco Rubio hat US-Präsident Donald Trump erneut scharfe Kritik an Papst Leo XIV. geübt. Der Pontifex gefährde «viele Katholiken und viele Menschen», sagte Trump in einem Interview mit dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt. Er warf dem Papst vor, dieser halte es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitze. 

Leo hat sich wiederholt gegen den Krieg im Iran ausgesprochen und zu einer Waffenruhe und Dialog aufgerufen. Für Rubios Besuch im Vatikan am Donnerstag bedeutet Trumps neue Attacke jedoch eine zusätzliche Belastung. Der Außenminister, selbst Katholik, dürfte versuchen, die Spannungen zwischen der US-Regierung und dem ersten in den USA geborenen Papst abzumildern. 

Botschafter setzt auf Dialog

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der US-Botschafter beim Heiligen Stuhl, der diplomatischen Vertretung des Papstes, Brian Burch, sprach vorab laut Medienberichten von einem erwarteten «offenen» Gespräch. Staaten hätten Meinungsverschiedenheiten, sagte Burch. Diese ließen sich durch «Brüderlichkeit und authentischen Dialog» bearbeiten. Zugleich wies er die Darstellung zurück, es gebe einen tiefen Bruch zwischen Washington und dem Vatikan.

Der Vatikan selbst reagierte nüchtern. «Der Papst verfolgt seinen Weg weiter, indem er das Evangelium predigt, den Frieden, wie es der heilige Paulus sagen würde» - und zwar bei jeder «passenden und unpassenden» Gelegenheit, sagte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nach italienischen Medienberichten zu Trumps Äußerungen. Ob der Papst darauf antworten werde, wisse er nicht. Italiens rechter Vize-Regierungschef Matteo Salvini merkte an: «Über den Papst diskutiert man nicht, man hört ihm zu.»

Belastetes Verhältnis seit Wochen

Leo hat sich zuletzt zunehmend kritisch zur Kriegsführung der USA und Israels gegen den Iran geäußert. Trump wiederum stellt den Krieg als notwendig dar, um Teheran am Bau einer Atomwaffe zu hindern. Er bezeichnete den Papst als «schwach» und kritisierte auch dessen Haltung zur Migration. Für zusätzliche Empörung sorgte ein von Trump verbreitetes KI-Bild, das ihn selbst in einer Christus-ähnlichen Darstellung zeigte, das er später wieder löschte.

Rubio soll in Rom auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen. Auch dieses Gespräch gilt als heikel: Meloni hatte den Papst gegen frühere Angriffe Trumps verteidigt. Die Reise fällt zudem mit dem ersten Jahrestag von Leos Pontifikat zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Papst Leo XIII. mit eigenem Asteroiden
Weltall

Papst Leo XIII. mit eigenem Asteroiden

Der Namensvetter des heutigen Pontifex ist für seine Soziallehre bekannt. Jetzt kreist ein Gestein mit seinem Nachnamen um die Sonne. Die Ehre wurde auch schon einem deutschen Papst zuteil.

29.04.2026

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien
Vatikan

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien

Fast ein Jahr ist Leo im Amt. Nun macht er seine bislang längste Reise - auf einen Kontinent, in dem die katholische Kirche wächst. Die erste Station hat auch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun.

13.04.2026

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück
Kirchenstaat

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück

Es ist ein finanzieller Gruß des neuen Papstes: Nach dem Konklave sendet er eine Botschaft der Wertschätzung an die Vatikan-Angestellten.

24.05.2025

Mehr als 150 Delegationen in Rom - auch Selenskyj angemeldet
Amtseinführung vom Papst Leo

Mehr als 150 Delegationen in Rom - auch Selenskyj angemeldet

Zur offiziellen Amtseinführung von Papst Leo kommen Hunderte Staatsgäste nach Rom. Auf der Gästeliste des Vatikans steht auch der ukrainische Präsident. An einem besonderen Treffen wird gearbeitet.

17.05.2025

Papst Leo empfängt Tennisstar Sinner - «Wollen Sie spielen?»
Privat-Audienz beim Papst

Papst Leo empfängt Tennisstar Sinner - «Wollen Sie spielen?»

Wenn der neue Papst ein Tennisfan ist, lässt der Besuch des Weltranglistenersten aus Italien nicht lange auf sich warten. Trotz Schläger haben die beiden jedoch kein Match gespielt.

14.05.2025