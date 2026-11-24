Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackiert. «Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist», habe Angehörigen von Mordopfern die einzige Möglichkeit genommen, ihre innere Ruhe zu finden, sagte Trump über die Ankündigung des Demokraten, dass er alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und ist ein langjähriger Rivale Trumps.

Newsom hatte die Umwandlung der Todesstrafen kurz nach den Parlamentswahlen Anfang des Monats verkündet. In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. 2024 ordnete Präsident Joe Biden die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten an. Trump dagegen ist ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.

Wie das Team des Demokraten reagiert

Newsoms Presseteam reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einem Verweis darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, würden dagegen frei herumlaufen.

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Foto: Marijan Murat/dpa Kaliforniens Gouverneur Newsom verkündete jüngst, Todesstrafen in seiem Bundestaat in lebenslange Haft umwandeln zu wollen. (Archivbild)

Dass ein US-Präsident eine Rede im Justizministerium für eigene politische Botschaften und Zwecke nutzt, ist ungewöhnlich. Das Ministerium sorgte in Trumps zweiter Amtszeit immer wieder mit seinem Vorgehen gegen Politiker und Funktionäre für Aufsehen, die Trump als Gegner betrachtet.