Neue Drohung

Trump bekräftigt Interesse an Machtwechsel auf Kuba

Donald Trump sprach schon häufiger von einer Militärintervention auf Kuba. Jetzt setzt sich der US-Präsident eine Frist.

Kubas Regierung kritisierte frühere Drohungen von US-Präsident Trump. (Archivbild) Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa
Kubas Regierung kritisierte frühere Drohungen von US-Präsident Trump. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. «Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe», sagte Trump in einem Radiointerview. Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: «Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen.»

Trump hatte bereits mehrfach eine US-Militärintervention auf Kuba ins Gespräch gebracht. So sagte er im Oktober bei einem Auftritt vor der da noch bevorstehenden US-Parlamentswahl, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen - die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.

Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.

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