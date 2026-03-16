Nahost

Trump drängt Nato zu Hilfe bei Straße von Hormus - und droht

US-Präsident Trump will, dass die Straße von Hormus wieder sicher befahrbar wird. In dem von ihm begonnenen Krieg gegen den Iran fordert er dazu jetzt Hilfe unbeteiligter Länder - auch von der Nato.

Trump fordert im Iran-Krieg die Nato-Länder zur Hilfe bei der Öffnung der Straße von Hormus auf. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump fordert im Iran-Krieg die Nato-Länder zur Hilfe bei der Öffnung der Straße von Hormus auf. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump drängt im Iran-Krieg die Nato-Verbündeten mit drastischen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormus. Die Nato werde vor einer «sehr schlechten» Zukunft stehen, sollten US-Partner dabei nicht helfen, sagte Trump in einem kurzen Interview mit der «Financial Times». Sollte es «keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der NATO sein», wurde Trump zitiert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In dem Zusammenhang erwähnte Trump in einem achtminütigen Gespräch demnach auch China. Peking sei wie Europa stark vom Öl aus der Golfregion abhängig, anders als die USA, wurde Trump weiter zitiert. Er könne ein in diesem Monat in China geplantes Gipfeltreffen mit Staatspräsident Xi Jinping verschieben. Es sei «nur angemessen, dass diejenigen, die von der Meerenge profitieren, dazu beitragen, dass dort nichts Schlimmes passiert», sagte Trump demnach weiter.

Aus Peking gab es zunächst keine Reaktion auf Trumps Äußerung, wonach neben den USA auch andere Staaten Kriegsschiffe entsenden könnten, um die Straße von Hormus sicher und offen zu halten. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass «hoffentlich» China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder Kriegsschiffe entsenden würden. 

Der Schiffsverkehr in der Meerenge, die sehr wichtig ist für den Transport von Öl und Flüssiggas, ist wegen drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen. 

Trump: «Was auch immer nötig ist»

Auf die Frage der «Financial Times», welche Hilfe er genau erwarte, habe Trump erwidert: «Was auch immer nötig ist». Er habe hinzugefügt, dass die Verbündeten Minensuchboote entsenden sollten, von denen Europa viel mehr besitze als die USA. Außerdem wolle er «Leute, die einige böswillige Akteure an der (iranischen) Küste ausschalten», wurde der US-Präsident weiter zitiert. 

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Freitag einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus eine Absage erteilt. Für ihn gebe es im Augenblick «keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken», sagte er. Deutschland sei nicht Teil dieses Kriegs «und wir wollen es auch nicht werden», betonte er.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

11.03.2026

«Geschosse» treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus
Iran-Krieg

«Geschosse» treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus

Noch fahren einige Schiffe durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und den iranischen Küsten. Aber die Passage wird langsam unberechenbar.

11.03.2026

Iran weitet Angriffsziele aus - Nato alarmiert
Die Lage im Überblick

Iran weitet Angriffsziele aus - Nato alarmiert

Nach dem iranischen Raketenangriff auf die Türkei erhöht die Nato die Einsatzbereitschaft. Wie reagieren die USA und Israel auf die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten?

06.03.2026

Die Straße von Hormus – bedrohte Engstelle im Energiehandel
Lage in Nahost

Die Straße von Hormus – bedrohte Engstelle im Energiehandel

Zwischen Iran und Oman verläuft eine Lebensader der Weltwirtschaft. Wird der Seeweg blockiert, ist das weit über die Region hinaus spürbar – auch für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland.

02.03.2026

Iran: Trump sagt Demonstranten Hilfe zu - Bedrückte Stimmung
Protestwelle

Iran: Trump sagt Demonstranten Hilfe zu - Bedrückte Stimmung

Nach staatlicher Gewalt verlieren die Proteste im Iran langsam an Intensität. Europäische Länder erhöhen den diplomatischen Druck. Doch was plant US-Präsident Donald Trump?

13.01.2026