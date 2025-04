Trump erwägt Verlegung von US-Gefangenen nach El Salvador

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump erwägt, Gefangene mit amerikanischer Staatsbürgerschaft in Haftanstalten nach El Salvador verlegen zu lassen. Angesprochen auf ein entsprechendes Angebot des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele sagte Trump auf einem Rückflug vom Bundesstaat Florida in die US-Hauptstadt Washington: «Wenn sie diese schrecklichen Kriminellen für viel weniger Geld unterbringen können als es uns kostet, dann bin ich dafür.» Trump betonte aber: «Ich muss erst sehen, was das Gesetz sagt.» Er werde nichts tun, was gegen das Recht verstoße.