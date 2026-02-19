Nahost

Trump: Fünf Länder werden Soldaten nach Gaza schicken

Welche Länder entsenden Truppen in den Gazastreifen? Bei der ersten Sitzung von Trumps Friedensrat wird es konkret.

Fünf Länder wollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Soldaten in den Gazastreifen schicken. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Fünf Länder wollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Soldaten in den Gazastreifen schicken. (Archivbild)

Washington (dpa) - Um einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen zu sichern, wollen fünf Staaten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Soldaten in den zerstörten Küstenstreifen schicken. Trump nannte bei der ersten Sitzung des Friedensrats in der US-Hauptstadt Washington Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Details nannte er nicht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Friedensrat soll die sogenannte internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll. 

Bereits zuvor hatten mehrere mehrheitlich muslimische Länder Bereitschaft signalisiert, Soldaten zu stellen, eine konkrete Ankündigung machte bislang aber nur Indonesien. Das südostasiatische Land hat die Entsendung von 5.000 bis 8.000 Soldaten in Aussicht gestellt. Wie viele Soldaten die anderen Länder schicken wollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die internationale Truppe soll Trump zufolge auch die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas sichern und einen dauerhaften Frieden gewährleisten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Bewährungsprobe»: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat
Nahost

«Bewährungsprobe»: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat

Trump verspricht Frieden, doch wie realistisch ist die Umsetzung seines ehrgeizigen Plans? Mit Spannung wurde die erste Sitzung des umstrittenen Friedensrates in Washington erwartet.

vor 36 Minuten

Indonesien zu Gaza-Mission: Truppen sollen nicht kämpfen
Nahost

Indonesien zu Gaza-Mission: Truppen sollen nicht kämpfen

Indonesien will Tausende Soldaten in den Gazastreifen schicken – jedoch nicht zum Kämpfen. Welche Aufgaben genau die von US-Präsident Trump anvisierten Truppen dort übernehmen sollen, ist noch unklar.

15.02.2026

Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel
Nahost

Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

Im Rahmen des Gaza-Abkommens sind nun alle toten Geiseln an Israel übergeben. So geht es jetzt mit dem von den USA vermittelten Gaza-Friedensplan weiter.

26.01.2026

Deutsche Polizisten unbewaffnet in Nahost im Einsatz
Nahost-Konflikt

Deutsche Polizisten unbewaffnet in Nahost im Einsatz

Nicht nur die Bundeswehr hat Personal entsandt, um zu einer Stabilisierung der Situation in den Palästinensergebieten beizutragen. Auch deutsche Polizeikräfte sind vor Ort. Sie alle sind unbewaffnet.

12.11.2025

Waffenruhe in Gaza - Kehrt Frieden ein in Nahost?
Gaza-Waffenruhe

Waffenruhe in Gaza - Kehrt Frieden ein in Nahost?

In der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sehen einige die größte Chance für Frieden in der Region seit Jahrzehnten. Ob sich die Hoffnung verwirklicht, dürfte vor allem von einem Mann abhängen.

13.10.2025