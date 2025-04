Trump glaubt an Deal mit Moskau und macht Selenskyj Vorwürfe

Kiew/Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump sieht einen Deal mit Russland zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine in greifbarer Nähe und macht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schwere Vorwürfe. «Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland», sagte Trump in Washington. «Wir müssen eine Vereinbarung mit Selenskyj treffen.»