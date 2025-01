Pressekonferenz in Florida

Denkwürdiger Auftritt: Trump kündigt «goldenes Zeitalter» an

Trump genießt das Scheinwerferlicht. Und so gerät auch eine Pressekonferenz in seinem Anwesen in Florida zu einem Medienspektakel, bei dem der Republikaner sich nicht mit Drohungen zurückhält.