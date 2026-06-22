Iran-Konflikt

Trump kritisiert vor Rutte-Besuch europäische Nato-Partner

Kurz vor dem Besuch von Nato-Chef Rutte erhöht Trump den Druck auf europäische Verbündete. Einmal mehr wirft der US-Präsident mehreren Nato-Staaten mangelnde Unterstützung vor.

Als Washington Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen, sagte Trump im Weißen Haus. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Als Washington Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen, sagte Trump im Weißen Haus.

Washington (dpa) - Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Die USA hätten über Jahre enorme Summen für den Schutz Europas ausgegeben, sagte Trump im Weißen Haus. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen.

Trump nannte dabei Großbritannien, Deutschland und Italien. «Wir haben sie gebeten zu kommen, und sie waren nicht für uns da», sagte er. Konkreter wurde er dabei nicht. US-Regierungsvertreter hatten Nato-Verbündeten bereits zuvor mehrfach vorgeworfen, die USA im Krieg gegen den Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben. 

Trump stellte nun auch amerikanische Sicherheitszusagen für Europa indirekt infrage. Die USA gäben Hunderte Millionen Dollar aus, um europäische Staaten vor Russland zu schützen, sagte er. Wenn Verbündete den Vereinigten Staaten bei vergleichsweise kleinen Angelegenheiten nicht helfen wollten, könne Washington künftig ebenfalls Nein sagen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird von Dienstag bis Donnerstag in Washington erwartet. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Trump im Weißen Haus. Auch Gespräche mit anderen ranghohen Regierungsvertretern sind vorgesehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump ermahnt Nato-Verbündete: «Erinnert euch an Grönland»
Zweifel an Nato

Trump ermahnt Nato-Verbündete: «Erinnert euch an Grönland»

Der US-Präsident ärgert sich über die Nato. Nun legt er nach. Es klingt wie eine Drohung: Will Trump den Streit um das strategisch bedeutende Grönland neu entfachen?

09.04.2026

US-Vorstoß zu Ukraine alarmiert europäische Nato-Partner
Krieg in der Ukraine

US-Vorstoß zu Ukraine alarmiert europäische Nato-Partner

Frieden um jeden Preis? Trumps Verhandlungskurs für die Ukraine sorgt für Kritik bei europäischen Nato-Staaten. Es gibt unangenehme Fragen - der Bundeskanzler findet mahnende Worte.

13.02.2025

Neuer Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in Kiew
Ukraine-Krieg

Neuer Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in Kiew

Nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt reist der neue Mann an der Spitze der Nato in die Ukraine. Mark Rutte betont, dass das Bündnis an der Seite Kiews stehe.

03.10.2024

Konflikte

Neuer Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in Kiew

03.10.2024

Mark Rutte ist neuer Nato-Generalsekretär
Atlantische Allianz

Mark Rutte ist neuer Nato-Generalsekretär

Nun ist es offiziell: Jens Stoltenberg hat sein Amt an der Nato-Spitze an Mark Rutte übergeben. Der Neue gilt als äußerst erfahrener Außenpolitiker, doch es warten komplexe Aufgaben auf ihn.

01.10.2024