Libanesische Hisbollah-Miliz

Trump kündigt Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon an

Der Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauert an. Nach ersten Gesprächen zwischen Vertretern beider Nachbarländer kündigt US-Präsident Trump jetzt ein Spitzentreffen an.

Laut US-Präsident Trump wollen sich die Anführer Israels und des Libanons treffen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Laut US-Präsident Trump wollen sich die Anführer Israels und des Libanons treffen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die «Anführer» beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: «Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Fein!» Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heißen Joseph Aoun und Izchak Herzog. Es gehe darum, zu versuchen, «etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen», schrieb Trump. Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen.

Israel fordert Entwaffnung der Hisbollah

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Man führe Verhandlungen mit dem Libanon, sagte Israels Regierungschef Netanjahu laut Angaben seines Büros vom Mittwochabend. Dabei gehe es um zwei zentrale Ziele, erklärte der Ministerpräsident: Die Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz «und zweitens einen dauerhaften Frieden. Frieden durch Stärke.» Die libanesische Regierung, die keine Partei in dem andauernden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden Libanons erreichen.

Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medienberichten am selben Abend über eine Waffenruhe beraten, die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb «Axios»-Reporter Barak Ravid auf der Plattform X.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gespräche zwischen Israel und Libanon beginnen
Historisches Treffen

Gespräche zwischen Israel und Libanon beginnen

Seit Wochen stehen Israel und die Hisbollah im Libanon erneut in einem offenen Krieg. Nun führen Israel und der Libanon direkte Gespräche in den USA. Kommt es zum Durchbruch?

14.04.2026

Wadephul im Libanon - Hisbollah-Entwaffnung im Zentrum
Nahostreise

Wadephul im Libanon - Hisbollah-Entwaffnung im Zentrum

Die Regierung in Beirut steht vor einer heiklen Aufgabe - auch weil es noch Sympathien für die Schiiten-Miliz gibt. Für den deutschen Außenminister geht es um die Stabilität der gesamten Region.

31.10.2025

Hisbollah warnt Israel vor verzögertem Libanon-Abzug
Nahost

Hisbollah warnt Israel vor verzögertem Libanon-Abzug

Israel soll seine Truppen gemäß dem Abkommen über eine Waffenruhe bis spätestens Sonntag aus dem Libanon abziehen. Die Schiitenmiliz Hisbollah warnt vor einer möglichen Verlängerung dieser Frist.

23.01.2025

US-Vermittler in Israel eingetroffen - Treffen mit Netanjahu
Krieg im Libanon

US-Vermittler in Israel eingetroffen - Treffen mit Netanjahu

US-Vermittler Hochstein äußert sich im Libanon vorsichtig optimistisch über eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. In Israel will er nun Regierungschef Netanjahu treffen.

20.11.2024

Hoffnung auf Waffenruhe im Libanon
Lage im Überblick

Hoffnung auf Waffenruhe im Libanon

Der Gesandte der USA wird zu Gesprächen über eine Waffenruhe in Israel erwartet. Gelingt Joe Bidens Regierung kurz vor der US-Präsidentenwahl eine Deeskalation in Nahost?

31.10.2024