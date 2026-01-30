Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump verstärkt mit neuen Drohungen den Druck auf den Iran. Aktuell seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Landes unterwegs - «und hoffentlich werden wir einen Deal machen», sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. «Wenn es keinen Deal gibt - mal sehen, was dann passiert», fügte er hinzu.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann «einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat», sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äußern, ob er dem Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: «Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.» Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.