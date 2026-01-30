Warnung an Teheran

Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs

US-Präsident Donald Trump sammelt Kriegsschiffe in der Nähe des Irans. Die Machthaber in Teheran wollten einen Deal eingehen, sagt er. Wenn nicht, werde man sehen, was passiert.

Weitere Kriegsschiffe seien unterwegs in Richtung Iran, sagt US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump verstärkt mit neuen Drohungen den Druck auf den Iran. Aktuell seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Landes unterwegs - «und hoffentlich werden wir einen Deal machen», sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. «Wenn es keinen Deal gibt - mal sehen, was dann passiert», fügte er hinzu.

Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann «einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat», sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äußern, ob er dem Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: «Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.» Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.

Trump hatte der Regierung in Teheran im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste mit militärischen Angriffen gedroht. Nach der Absage der laut ihm geplanten Hinrichtungen kam es nicht dazu. Trump betont, dass er kein Atomwaffenprogramm im Iran tolerieren werde. Im Juni vergangenen Jahres hatten US-Flugzeuge Anlagen im Iran bombardiert, in denen nach westlichen Erkenntnissen an Atomwaffen gearbeitet wird.

