Mitteleuropa

Trump mischt sich in Ungarn-Wahlkampf ein: «Wählt Orban»

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban sieht einer Wahl entgegen, die er verlieren könnte. Jetzt bekommt er Tage davor noch einmal Wahlkampfhilfe aus Washington.

Trump betont bei Treffen immer sein gutes Verhältnis zu Orban. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Trump betont bei Treffen immer sein gutes Verhältnis zu Orban. (Archivbild)

Washington/Budapest (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und Werbung für Regierungschef Viktor Orban gemacht. «GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN», schrieb Trump mit Blick auf die Wahl am Sonntag auf der Plattform Truth Social. Orban sei ein «wahrer Freund, Kämpfer und GEWINNER». 

Trump, der regelmäßig andere europäische Länder kritisiert, betonte zudem: «ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!» In dieser Woche war bereits US-Vizepräsident JD Vance als Wahlkampfunterstützung für Orban nach Ungarn gereist. 

Rechtspopulist Orban gilt als Verbündeter Trumps. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag droht ihm Umfragen zufolge eine Niederlage. Die meisten Umfragen sehen die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor der Fidesz-Partei von Orban liegen. In der EU steht der rechtspopulistische Regierungschef wegen des Abbaus von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Auffallend ist auch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Narrative er in den von ihm kontrollierten Medien verbreiten lässt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sprengstoff an Pipeline: Ungarn lenkt Verdacht auf Ukraine
Kurz vor Ungarn-Wahl

Sprengstoff an Pipeline: Ungarn lenkt Verdacht auf Ukraine

Serbien meldet den Fund von Sprengstoff an der Balkan-Stream-Pipeline. Ungarns Regierungschef Orban sieht einen Sabotage-Plan – doch sein schärfster innenpolitischer Gegner wittert Wahlkampftricks.

05.04.2026

US-Vizepräsident Vance trifft Orban kurz vor Wahl in Ungarn
Wahlkampfhilfe für Orban?

US-Vizepräsident Vance trifft Orban kurz vor Wahl in Ungarn

Wenige Tage vor der Parlamentswahl reist JD Vance nach Budapest. Welche Rolle spielt sein Treffen mit Orban für die politische Zukunft Ungarns?

03.04.2026

Ungarns Regierungschef Orban besucht Georgien
Nach Georgien-Wahl

Ungarns Regierungschef Orban besucht Georgien

Der innenpolitische Konflikt wegen der Parlamentswahl in Georgien ist noch lange nicht beigelegt. Doch ein treuer Freund der nationalkonservativen Führung kommt schon mal zu Besuch.

28.10.2024

Ungarns Regierungschef Orban besucht Trump nach Nato-Gipfel
Überraschungsbesuch

Ungarns Regierungschef Orban besucht Trump nach Nato-Gipfel

Im Rahmen seiner als «Friedensmission» inszenierten Staaten-Tour besucht der Regierungschef des Nato-Landes Russland, China - und nun Trump in Florida. Bei den Verbündeten kommt das gar nicht gut an.

12.07.2024

EU-Vorsitz: Ungarn will Europa wieder «great» machen
Ratspräsidentschaft

EU-Vorsitz: Ungarn will Europa wieder «great» machen

Donald Trump und Viktor Orban fanden schon oft lobende Worte füreinander - und haben politisch viel gemeinsam. Nun bedient sich die rechtsnationale ungarische Regierung eines bekannten Trump-Slogans.

19.06.2024