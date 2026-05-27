Iran-Krieg

Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen

Es ist immer noch unklar, ob es zu einem Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein mögliches Kriegsende kommen wird. Trump hatte vor Tagen Hoffnungen geweckt, jetzt äußert er sich erneut.

Trump spricht über den aktuellen Stand der Verhandlungen zum Iran-Krieg. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Trump spricht über den aktuellen Stand der Verhandlungen zum Iran-Krieg.

Washington (dpa) - Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte der Republikaner, der Iran sei sehr entschlossen: «Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen.» Die US-Regierung sei damit aber nicht «zufrieden», werde es aber später sein. Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann «die Sache zu Ende» zu bringen.

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