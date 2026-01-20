Bild
Neben Weltwirtschaftsforum

Trump plant am Donnerstag Ankündigung zu «Friedensrat»

Eigentlich drehen sich die Gespräche beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor allem um wirtschaftliche Themen. US-Präsident Trump beabsichtigt am Rande des Formats noch etwas anderes.

US-Präsident Donald Trump plant eine Ankündigung zum «Friedensrat» am Donnerstag. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump plant eine Ankündigung zum «Friedensrat» am Donnerstag.

Washington/Davos (dpa) - Ungeachtet der zurückhaltenden Rückmeldungen europäischer Verbündeter plant US-Präsident Donald Trump für diesen Donnerstag eine Ankündigung zu seinem «Friedensrat». Diese sei für 10:30 Uhr im Schweizer Alpenort Davos avisiert, wie das Weiße Haus mitteilte. Medienberichten zufolge will Trump dann die sogenannte «Charta des Friedensrates» unterzeichnen.

Das Format dürfte am Rande des derzeitigen Weltwirtschaftsforums in Davos stattfinden. Dort wird Trump am Mittwoch zu einer Rede vor internationalem Publikum erwartet.

Die Bundesregierung reagierte bislang verhalten auf die Einladung zum neu geschaffenen Gremium. Auch Frankreich zeigte sich zögerlich. Unter anderem wurden zudem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kremlchef Wladimir Putin, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, und Polens rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki eingeladen.

Ursprünglich war der «Friedensrat» Teil der zweiten Phase von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. Das Gremium sollte eine Übergangsregierung beaufsichtigen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die US-Regierung das Mandat des Rats stark erweitern möchte und sich der «Friedensrat» um Krisen und Konflikte weltweit kümmern soll. Kritiker sprechen daher davon, dass es Trump darum gehen könnte, eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen zu schaffen, die er immer wieder als dysfunktional kritisiert.

