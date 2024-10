Trump sagt Teilnahme an TV-Interview ab

New York (dpa) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Teilnahme an einer Wahl-Sondersendung des US-Senders CBS abgesagt. Trumps Wahlkampfteam habe seine Zusage zu dem Interview zurückgezogen, teilte die Sendung «60 Minutes» auf der Plattform X mit. Trumps Sprecher Steven Cheung schrieb dagegen, es habe zwar Gespräche, aber keine Vereinbarung gegeben. Der Sender habe zudem auf Live-Faktenchecks bestanden, was «beispiellos» sei.