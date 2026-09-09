US-Politik

Trump schenkte Vertrauter Harp zu Weihnachten 45.000 Dollar

Seit Wochen redet Amerika über eine Frau, die sich im engsten Machtzirkel von Donald Trump bewegt, aber nie auffiel: Die Loyalität von Natalie Harp wusste der Präsident zu schätzen.

Natalie Harp gilt als enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
Natalie Harp gilt als enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat seiner Assistentin Natalie Harp und zwei weiteren Mitarbeitern zu Weihnachten Geldgeschenke in Höhe von jeweils 45.000 Dollar (rund 38.700 Euro) gemacht. Das Weiße Haus bestätigte am Dienstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X Medienberichte der «Washington Post» und «Politico». Die Geschenke entsprechen etwa einem Drittel des Jahresgehalts von 150.000 Dollar, das die drei Mitarbeiter jeweils für ihre Tätigkeit im Weißen Haus erhalten, wie US-Medien berichteten.

Der Präsident pflege seit Langem die Tradition, Menschen aus seinem Umfeld zu Weihnachten Geschenke zu machen, darunter gelegentlich auch Mitarbeiter und Berater, schrieb die Pressestelle des Weißen Hauses auf X. «Die hier zur Diskussion stehenden Geschenke stehen in keinerlei Zusammenhang mit den offiziellen Aufgaben dieser Personen in der Regierung und sind daher nach den einschlägigen rechtlichen und ethischen Standards vollkommen zulässig», hieß es weiter.

Enge Vertraute

Über die Rolle von Natalie Harp, die sich im engsten Machtzirkel von Donald Trump bewegt, wird seit Wochen geredet: Die frühere TV-Moderatorin gilt als eine der loyalsten Vertrauten des US-Präsidenten. Die 35-Jährige gehört in Trumps zweiter Amtszeit zu seinem direkten Umfeld und arbeitet nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sie tritt öffentlich kaum in Erscheinung. Medien schreiben ihr jedoch eine wichtige Rolle beim Zugang zu Trump zu. Einer ihrer Aufgaben soll Medienberichten zufolge darin bestehen, Beiträge auf Trumps Account beim sozialen Netzwerk Truth Social zu veröffentlichen: Trump diktiere, Harp tippe. Truth Social ist ein wichtiges Kommunikationsmittel des Präsidenten.

Bei den beiden anderen Beschenkten handelt es sich den Berichten zufolge um Trumps 26 Jahre alten persönlichen Assistenten Chamberlain Harris und die 31 Jahre alte Kommunikationsberaterin Margo Martin.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Frau, die Trumps Schatten war - und jetzt sichtbar wird
US-Regierung

Die Frau, die Trumps Schatten war - und jetzt sichtbar wird

Sie gilt als eine der Personen, mit denen sich der US-Präsident permanent umgibt. Bislang fiel sie öffentlich nicht auf - das hat sich geändert. Wer ist Natalie Harp?

21.08.2026

Waltz geht, Rubio übernimmt: Trump sortiert Machtzirkel neu
Nach Chat-Affäre

Waltz geht, Rubio übernimmt: Trump sortiert Machtzirkel neu

Der Nationale Sicherheitsberater hat das Ohr des US-Präsidenten bei Fragen zur Außen- und Sicherheitspolitik. Mike Waltz' Abgang ermöglicht eine Konstellation, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gab.

02.05.2025

Nach umstrittener Wahl

Mitten in Krise: Venezuelas Präsident zieht Weihnachten vor

Während Tausende Menschen gegen die aus ihrer Sicht manipulierte Wiederwahl von Maduro auf die Straße gehen, verlegt der autoritäre Staatschef Weihnachten auf Oktober. Es ist nicht das erste Mal.

03.09.2024

Präsidentschaftswahl

Stichwahl im Iran: Reformkandidat gegen Hardliner

Zuletzt attackierten sich die beiden Kandidaten in TV-Duellen. Hardliner Dschalili setzt auf systemtreue Wähler, Reformkandidat Peseschkian auf die enttäuschte Masse. Kann er Nichtwähler umstimmen?

05.07.2024

Tschetschenen-Anführer

London: Kadyrow will Putin-Loyalität beweisen

Ramsan Kadyrow ist Machthaber in der russischen Republik Tschetschenien. Er hat eigene Kämpfer in den Krieg in der Ukraine geschickt und stellt deren Erfolge prominent dar. Wieso?

15.08.2023