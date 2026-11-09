US-Präsident

Trump: Sprecher-Angebot an Kampfsport-Boss «nur ein Scherz»

Der Chef einer Kampfsport-Liga als Sprecher des Weißen Hauses? Klingt bizarr, aber mit Donald Trump nicht unmöglich. Jetzt klärt der US-Präsident das Rätsel auf.

UFC-Chef Dana White (l.) ist ein treuer Unterstützer des US-Präsidenten. (Archivbild) Foto: John Locher/AP/dpa
UFC-Chef Dana White (l.) ist ein treuer Unterstützer des US-Präsidenten. (Archivbild)

London/Washington (dpa) - Donald Trumps Ankündigung, dass er Kampfsport-Unternehmer Dana White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen würde, war nach Angaben des US-Präsidenten «nur ein Scherz». White habe die Idee allerdings gefallen und werde ihn am Montag im Weißen Haus besuchen - «aus anderen Gründen», wie Trump vor Journalisten sagte.

Die Mitteilung des Republikaners, er habe dem Boss der Profi-Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) den seit Wochen unbesetzten Sprecher-Posten angeboten, hatte übers Wochenende nicht nur in Washington für Rätselraten gesorgt. Von Anfang an wurde gemutmaßt, ob Trump nun wohl scherzt oder es ernst meint. Der Nachrichtensender CNN berichtete, White habe abgelehnt. Der Unternehmer selbst sagte dann während einer Auslandsreise in London, er werde Trump am Montag in Washington treffen.

Sprecher-Posten über Wochen unbesetzt

Nun kommentierte Trump die Angelegenheit so: «Das war ein Beispiel dafür, dass ich nur scherzte - und Leute dann sagten, wisst ihr, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee.» Seine Sprecherin Karoline Leavitt hatte ihren Posten im August aufgegeben. Die im Oktober von Trump eingesetzte Nachfolgerin Katie Zacharia warf nach nur wenigen Tagen das Handtuch. Sie hatte bloß eine kurze Pressekonferenz gegeben, in der ihr unsicheres Auftreten auffiel - und danach ein Fernsehinterview verpatzt, woraufhin es Kritik und Spott hagelte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Der UFC-Chef hat die für martialische Käfigkämpfe bekannte Organisation zu einem Milliardenunternehmen gemacht. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC. Zu seinem 80. Geburtstag traten Kämpfer auf dem Rasen des Weißen Hauses im Käfig gegeneinander an. Das sorgte damals für viel Kritik.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kampfsport-Chef trifft Trump: Wird er White-House-Sprecher?
US-Präsident

Kampfsport-Chef trifft Trump: Wird er White-House-Sprecher?

Wie ernst ist Trumps Angebot an Dana White zu nehmen? Der UFC-Chef gilt als ein ungewöhnlicher Kandidat für den Sprecherposten. Klarheit könnte ein Treffen der beiden am Montag in Washington bringen.

08.11.2026

Kampfsport-Unternehmer als Sprecher im Weißen Haus?
US-Präsident

Kampfsport-Unternehmer als Sprecher im Weißen Haus?

Der Sprecherposten im Weißen Haus ist seit Wochen unbesetzt. Nach der Schlappe bei der Parlamentswahl prescht Präsident Donald Trump mit einem ungewöhnlichen Kandidaten vor. Meint er es ernst?

07.11.2026

Käfigkampf vor dem Weißen Haus - Trump feiert 80. Geburtstag
Umstrittenes Event

Käfigkampf vor dem Weißen Haus - Trump feiert 80. Geburtstag

Als Donald Trump 79 Jahre alt wurde, blickte er in Washington grinsend auf eine Militärparade. Ein Jahr später gibt es dort das nächste Spektakel. Was geplant ist und was für Kritik es daran gibt.

14.06.2026

Gericht erlaubt Käfigkämpfe an Trumps Geburtstag
Vor Käfigkämpfen in Washington

Gericht erlaubt Käfigkämpfe an Trumps Geburtstag

An Trumps Geburtstag diesen Sonntag soll es vor dem Weißen Haus Käfigkämpfe geben. Eine Initiative will das wenige Tage vor der Veranstaltung verhindern - jetzt hat das Gericht entschieden.

12.06.2026

Vor dem Weißen Haus: Käfigkampf an Trumps Geburtstag
Martialisches Spektakel

Vor dem Weißen Haus: Käfigkampf an Trumps Geburtstag

Der US-Präsident plant ein Kampfsport-Event zu seinem 80. Geburtstag. Mit Live-Publikum auf dem Rasen der Regierungszentrale - und Showdown am historischen Lincoln Memorial.

06.10.2025