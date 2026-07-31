Reaktion aus den USA

Trump über Migranten-Andrang in Ceuta: «Das ist schrecklich»

Zehntausende haben es von Marokko aus in die Exklave Ceuta und damit auf spanisches Gebiet geschafft. Nun äußert sich Trump dazu - und nutzt das Thema auch für seine eigenen politischen Zwecke.

«Das ist schrecklich» - zitiert der Sender Fox News Trump zum Andrang Zehntausender Menschen auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
«Das ist schrecklich» - zitiert der Sender Fox News Trump zum Andrang Zehntausender Menschen auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta als «schrecklich» bezeichnet und vor einem hypothetischen ähnlichen Szenario in den USA gewarnt. «Das ist schrecklich. Erinnert euch an dieses Bild», zitierte ihn der Sender Fox News. «So wird es uns in drei Jahren ergehen, wenn die falsche Seite an die Macht kommt», sagte er in Anspielung auf einen möglichen Gewinn der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und den Amtsantritt des nächsten US-Präsidenten zu Beginn des darauffolgenden Jahres. 

Wenn die Demokraten an die Macht kämen, würden die Amerikanerinnen und Amerikaner kein gutes Leben mehr führen, warnte Trump laut Fox News. Der Republikaner ist für eine restriktive Migrations- und aggressive Abschiebepolitik bekannt. Er wirft den Demokraten immer wieder vor, den USA mit einer liberalen Migrationspolitik geschadet zu haben. 

Der Andrang von Migranten auf die Nordafrika-Exklave Ceuta hat Spanien in eine Krise gestürzt. In den vergangenen Tagen erreichten Zehntausende Menschen die Exklave von Marokko aus, überwiegend schwimmend. Mehr als 30 Migranten kamen beim Versuch, aus Marokko nach Ceuta zu gelangen, ums Leben. Das Gebiet in Nordafrika wird vom Mittelmeer und von Marokko eingeschlossen.

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