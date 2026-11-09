Russischer Angriffskrieg

Trump: Ukraine wird «etwas andere Form» haben

Der Krieg in der Ukraine werde bald enden, sagt Präsident Donald Trump abermals. Diesmal äußert er sich auch zu möglichen Gebietsabtretungen des angegriffenen Landes.

US-Präsident Donald Trump kündigt schon seit langem an, dass er bald für Frieden in der Ukraine sorgen werde. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump kündigt schon seit langem an, dass er bald für Frieden in der Ukraine sorgen werde. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung «60 Minutes» abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. «Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben», sagte Trump.

Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes. 

Trump kündigt bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 an, dass er den Krieg bald beenden werde. Teils sagte er sogar, der seit Februar 2022 andauernde Angriffskrieg könne innerhalb von 24 Stunden beigelegt werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trump: «Russland sehr respektlos behandelt»

Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs «der Hass» zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskyjs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: «Nun, ist es - aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.» 

Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskyj mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. «Niemand war Russland gegenüber härter als ich», behauptete Trump. 

Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz: Ukraine-Krieg nur mit gemeinsamer Stärke zu beenden
Russischer Angriffskrieg

Merz: Ukraine-Krieg nur mit gemeinsamer Stärke zu beenden

In den vier Jahren seit Russlands Angriff auf das Nachbarland hat Deutschland der Ukraine mehr als 90 Milliarden Euro Hilfe geleistet. «Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal», sagt Merz.

24.02.2026

Trump: Ukraine kann ihr Gebiet mit Verbündeten zurückerobern
Ukraine-Krieg

Trump: Ukraine kann ihr Gebiet mit Verbündeten zurückerobern

Der US-Präsident schwenkt im Ukraine-Krieg um. War vor Wochen noch über Gebietsabtretungen gesprochen worden, sieht Donald Trump die Ukraine nun in der Lage, ihr gesamtes Land zurück zu erkämpfen.

23.09.2025

EU-Sondertreffen zu Ukraine - Debatte um Gebietsabtretungen
Lage im Überblick

EU-Sondertreffen zu Ukraine - Debatte um Gebietsabtretungen

US-Präsident Trump will mit Kremlchef Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandeln. Die EU-Außenminister wollen vorher nächste Schritte planen. Kiew warnt vor neuen Nebelkerzen Moskaus.

11.08.2025

Kann Trump den Ukraine-Krieg durch Gipfel mit Putin beenden?
Ukraine-Krieg

Kann Trump den Ukraine-Krieg durch Gipfel mit Putin beenden?

Seit fast dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Krieg, Europas Sicherheit ist erschüttert. Nun will der US-Präsident eine Lösung - lässt aber wichtige Partner außen vor.

07.08.2025

Trump will Ukraine-Krieg durch niedrigen Ölpreis beenden
Kriegsfinanzierung

Trump will Ukraine-Krieg durch niedrigen Ölpreis beenden

Schon lange versucht die Ukraine, den Krieg durch eine Trockenlegung von Russlands Finanzierungsquellen zu beenden. Deshalb freut sich Kiew nun über einen Vorschlag von US-Präsident Trump.

23.01.2025