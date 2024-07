Trump-Vertrauter wieder auf freiem Fuß - Jubel bei Parteitag

Milwaukee (dpa) - Der einstige Wirtschaftsberater von Ex-US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, ist am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis mit frenetischem Jubel beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee empfangen worden. «Tatsächlich habe ich heute früh das Gefängnis in Miami verlassen», begann Navarro seine Rede vor einem euphorischen Publikum, das er mit etlichen radikalen Aussagen weiter anheizte.