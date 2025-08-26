US-Regierung Trump will Todesstrafe für Morde in Washington Seit 1957 wurde in der US-Hauptstadt niemand mehr hingerichtet. Der US-Präsident will das ändern. 26.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa Binnen weniger Monate wurden in Trumps erster Amtszeit auf Bundesebene mehr Menschen hingerichtet als unter jedem anderen US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel US-Justizministerin verlangt Todesstrafe im Fall des toten Versicherungschefs gefordert Im Dezember wird der Chef eines milliardenschweren US-Krankenversicherers mitten in Manhattan erschossen. Trumps Justizministerin will, dass der mutmaßliche Täter die höchstmögliche Strafe bekommt. 01.04.2025 Todesstrafe US-Häftling von Erschießungskommando hingerichtet Die Methode wurde zuletzt 2010 genutzt. Der Todeskandidat hatte sich selbst dafür entschieden. 08.03.2025 Scharfe Kritik an Biden Trump will sich als Präsident für Todesstrafe einsetzen US-Präsident Biden hat die Strafe von 37 Todeskandidaten umgewandelt. Sein designierter Nachfolger Trump kritisiert das scharf und macht klar: Unter ihm soll es keine Gnade geben. 24.12.2024 US-Justiz Biden wandelt 37 Todesurteile in Haftstrafen um Der scheidende US-Präsident spricht sich gegen die Todesstrafe auf Bundesebene aus. Sein Nachfolger Donald Trump ist komplett anderer Meinung. Für drei Todeskandidaten macht das keinen Unterschied. 23.12.2024 Kriminalität 52-Jähriger in USA per Giftspritze hingerichtet In zahlreichen Bundesstaaten der USA gibt es die Todesstrafe. Nun hat Missouri einen verurteilten Mörder hingerichtet. 10.04.2024