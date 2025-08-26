US-Regierung

Trump will Todesstrafe für Morde in Washington

Seit 1957 wurde in der US-Hauptstadt niemand mehr hingerichtet. Der US-Präsident will das ändern.

Binnen weniger Monate wurden in Trumps erster Amtszeit auf Bundesebene mehr Menschen hingerichtet als unter jedem anderen US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Binnen weniger Monate wurden in Trumps erster Amtszeit auf Bundesebene mehr Menschen hingerichtet als unter jedem anderen US-Präsidenten seit Jahrzehnten.
