Trumps Anti-Migrationskurs: Angst und Unsicherheit in Mexiko

Ciudad Juárez/Washington (dpa) - In der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez, direkt am Grenzfluss zwischen Mexiko und den USA, montieren mehrere Arbeiter in einem Auffanglager Etagenbetten für 2.500 Menschen. Aus dem staubigen Boden des Geländes ragen 13 riesige weiße Zelte, die für abgeschobene Migranten bestimmt sind. Direkt dahinter ist der rostbraune Grenzzaun zu sehen, der Mexiko von den USA trennt.