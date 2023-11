Trumps Kinder sagen in New Yorker Betrugsprozess aus

New York (dpa) - Im Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York sind nun auch mehrere seiner Kinder in den Zeugenstand geladen worden. Zunächst wurden gestern und heute Donald Jr. und Eric vor Gericht in Manhattan befragt. Für kommende Woche war auch eine Befragung von Tochter Ivanka sowie Donald Trump selbst vorgesehen.