Trumps langer Schatten: Australier wählen neues Parlament

Canberra (dpa) - In Australien wählen seit dem Morgen rund 18 Millionen Menschen bei einer mit Spannung erwarteten Abstimmung ein neues Parlament. Wie zuvor bereits in Kanada könnte US-Präsident Donald Trump der amtierenden sozialdemokratischen Regierungspartei zur Wiederwahl verhelfen - und der lange favorisierten konservativen Opposition zum Verhängnis werden. In Umfragen lag Premierminister Anthony Albanese (62) zuletzt fast überall vorn.