Tschechische Regierung übersteht Misstrauensantrag

Prag (dpa) - Die liberalkonservative Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala in Tschechien hat ein Misstrauensvotum überstanden. Für den Antrag stimmten am frühen Morgen nur 85 Abgeordnete. 101 Stimmen wären nötig gewesen. Vorangegangen war ein mehr als 30-stündiger Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition im Abgeordnetenhaus in Prag, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern.