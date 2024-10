Angriff auf Rüstungsfirma

Türkei fliegt nach Anschlag Angriffe in Syrien und im Irak

Die Türkei schwört nach dem Anschlag in Ankara Rache und greift «terroristische Ziele» im Irak und in Syrien an. Syrische Milizen sprechen von Angriffen auf Zivilisten und mehreren Toten.