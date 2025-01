TV-Mann, Milliardär, Radikale: So soll Trumps Team aussehen

Washington (dpa) - Donald Trump hat bereits entschieden, wen er als US-Präsident in mächtigen Positionen an seiner Seite haben will. Viele davon, etwa Minister, müssen noch vom Senat bestätigt werden. Vorher geht ein geschäftsführendes Kabinett an den Start. Bei seinen Wunschkandidaten scheint Loyalität die Schlüsselqualifikation zu sein, aber auch die Fernsehtauglichkeit. Ein Überblick.